D'Zuel vu Blesséierte bei de brutalen Zesummestéiss tëscht Demonstranten a Sécherheetsleit a Beirut ass e Samschdeg op bal 400 an d'Luucht gaangen.

Dat libanesescht Rout Kräiz an den Zivilschutz hunn e Sonndeg en éischte Bilan gezunn, deemno op d'mannst 377 Mënschen hu misse medezinesch versuergt ginn. Et wier dee brutaalsten Dag zanter dem Ufank vun de Protester vu virun 3 Méint gewiescht.

Virum Parlament wier d'Situatioun eskaléiert. D'Demonstranten hu mat Steng, Blummendëppen a Stroosseschëlder op d'Police geschoss, déi sech hanner Ofspärungen a pickegem Drot positionéiert haten. Waasserwäerfer an Tréinegas koum an den Asaz. Ronn 30 Demonstrante goufe festgeholl.

Och um Sonndeg sollen d'Protester weidergoen.

Zanter Mëtt Oktober protestéieren d'Mënsche géint Korruptioun a Mësswirtschaft. D'Roserei vun der Bevëlkerung gëtt ëmmer méi grouss, well déi wirtschaftlech Situatioun ëmmer méi schlecht gëtt. Et ass iwwer 2 Méint hier, dass den Ex-Ministerpresident Rafik Hariri zeréckgetrueden ass an nach ëmmer géif et keng nei Regierung ginn.