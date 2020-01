An der beléifter Regioun Annapurna an de Bierger vum Himalaya ginn den Ament 7 Mënschen vermësst.

Lawinen, hefteg Schnéistierm an eng schlecht Siicht hunn d'Sich no den 4 Südkoreaner an den 3 Nepalesen gehënnert.

De vermësste Grupp war net wäit vum Annapurna Base Camp, op enger Héicht vun 3.230 Meter iwwert dem Mieresspigel, wéi si vun enger Lawine iwwerrascht goufen.