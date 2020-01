Op d'mannst 83 Zaldote vun der Regierung sinn am Jemen duerch een Rakéitenugrëff ëmbruecht ginn. Ronn 150 weiderer goufe blesséiert.

D'Rakéit ass wärend dem Owesgebiet an d'Moschee vun engem Ausbildungszenter vun der Arméi ageschloen, sou heescht et aus Militärkreesser. Den jemenitteschen President mécht d'Separatisten, also d'Huthi-Rebellen, fir d'Attack verantwortlech. Zanter 2015 sinn duerch de Biergerkrich am Jemen schonn iwwer 10.000 Mënschen ëm d'Liewe komm an 3,3 Millioune Mënsche goufen aus hirer Heemecht verdriwwen.