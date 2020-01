Op der sougenannter Libyen-Konferenz am däitsche Kanzleramt sollt e Wee fonnt ginn, fir nees Fridden am Biergerkrichsland Libyen ze fannen.

Vertrieder aus 10 Länner hate sech um Sonndeg am fréie Nomëtteg zesummefonnt. No stonnelaange Verhandlunge war et een Accord iwwer ee Waffestëllstand.

Dobäi waren den tierkesche President Erdogan, de russesche Staatschef Putin, de franséische President Macron, den US-Ausseminister Pompeo, de britische Premier Boris Johnson, sou wéi déi zwou Fraktiounen, déi sech a Libyen bekämpfen: de Generol Haftar an de Regierungschef al-Sarradsch. Den Generol hat nach déi wichtegst Pëtrol-Export-Häfen a sengem Land blockéiert an domadder den Drock op dës Konferenz erhéicht.

De Regierungscher hat iwwerdeems een internationalen Trupp vun de Vereenten Natiounen a Libyen gefuedert, fir d'Zivilbevëlkerung ze schützen.