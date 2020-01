Am Südoste vum Bangladesh ass dat gréisst Flüchtlingslager vun der Welt.

Hei liewen ronn 1 Millioun Mënschen. Vill Hëllefsorganisatioune sinn op der Plaz. Dorënner Médecins Sans Frontières. Mam Tessy Fautsch war bis Dezember 2019 och eng Lëtzebuerger Infirmière do am Asaz.

"Kutupalang" heescht d'Flüchtlingslager. Et läit am Distrikt Cox's Bazar. Hei liewen méi schlecht wéi recht Rohingya, déi Enn 2017 aus dem Myanmar, och Burma genannt, fortgelaf sinn. Scho virun 10 Joer gouf et eng éischte Vague u Flüchtlingen. Mëttlerweil huet de Bangladesh d'Grenz zum Myanmar zougemaach.

D'Tessy Fautsch war fir Médecins Sans Frontières sur place. Déi geléiert Infirmière war responsabel fir déi medezinesch Koordinatioun vun 2 Projeten.

D'hygienesch Konditiounen an dësem Camp fir Refugiéeë sinn alles anescht ewéi favorabel. Angscht virun enger Cholera-Epidemie zirkuléiert permanent an de Käpp vun de Mënschen. Dofir goufen d'Leit geimpft. Déi politesch Situatioun wär ugespaant. De Bangladesh wéilt d'Leit nees heemschécken. Am Myanmar si se awer net wëllkomm.

Vun November 2018 bis leschten Dezember war Tessy Fautsch am Flüchtlingslager. Ob si nach eemol zréckgeet, wär den Ament nach net decidéiert.