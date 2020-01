An Holland hunn e puer Krimineller probéiert an en Héichsécherheetsprisong anzedréngen, fir ee vun den Detenue ze befreien.

D’Giischtercher an d’Police konnten dat verhënneren a 4 Leit festhuelen.

Vill Detailer hunn d’Autoritéite bis ewell net public gemaach, just esou vill, dass et sech ëm de Prisong vun Zutphen, no un der däitscher Grenz gehandelt huet. En héije Member vun der Amsterdamer Verbriecher-Organisatioun "Mocro Mafia" hätt solle befreit ginn.