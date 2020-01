E Video vun engem Schwäin, dat 70 Meter un engem Bungee-Seel vun engem Tuerm gehäit gëtt, suergt den Ament fir geschockte Reaktiounen am Internet.

Am Video ze gesinn: E Schwäin vu gutt 75 Kilo, un de Patte mat Seeler zesummegebonnen, dat vu Mataarbechter vun engem neien Themepark an der chinesescher Stad Chongqing op en Tuerm gedroe gëtt. D'Déier gëtt un e Bungee-Seel gestréckt a bal 70 Meter an d'Déift gehäit.

Lokale Medien no war de Stunt en Deel vun der Ouvertureszeremonie vum neie Bungee-Park, déi e Samschdeg viru ville Gäscht organiséiert gi war.

De Video ass op de soziale Reseaue ganz séier viral gaangen a suergt nawell fir hefteg Kritik. Vun enger makaberer Marketing-Iddi geet Rieds an vun engem degueulassen, inhumane Verhalen.

Als Äntwert op déi vill Kritik, hunn d'Organisateure vum Park ausgesot, d'Déier hätt e Berouegungsmëttel kritt an hätt sech deemno och ganz roueg verhalen. Déi Responsabel hu sech duerno awer ëffentlech fir hir Aktioun entschëllegt. Wat duerno mam Schwäi geschitt ass, ass onkloer. Verschidde lokal Medie mellen, et wier geschluecht ginn.

A China gëtt et kee Gesetz, dat esou e Mësshandele vun Déiere verbitt.