Politiker, Businessleit, mee awer och Denker a Personalitéite si vun e Méindeg un a bis en Donneschdeg zu Davos an de Schwäizer Alpen.

Och de Premier Xavier Bettel ass um Rendez-vous. Oxfam profitéiert iwwerdeems fir erëm op d’Ongläichheeten opmierksam ze maachen. Wéi all Joer gëtt zu Davos ënnert Muechten an engem méi labbere Kader Wirtschaft a Gesellschaft diskutéiert. Amplaz séier Deals auszehandelen oder op Cocktailpartyen ze goen, géing et dëst Joer zu Davos awer och ëm Klimawandel an ee méi nohaltege Kapitalismus goen, sou d’Agence France Presse. Observateure no wäert et och rëm interessant sinn ze kucken, wéi den US-President Donald Trump sech dëst Joer géigeniwwer den anere Leadere behëlt.

Opgrond vun den aktuellen Tensiounen tëscht de Weltmuechten dierf vill iwwert de Phänomen vun „Deglobaliséierung“ diskutéiert ginn, wëll heeschen wéi d’Natiounen a Marchéë sech ëmmer méi zoumaachen. Offiziell stinn op der Dagesuerdnung folgend Themen: „Technologie fir de gudden Zweck“, „d’Zukunft vun der Aarbecht“ , „iwwert Geopolitik eraus“ oder nach „Wéi soll de Planéit gerett ginn“.

Davos, dat ass vill Rhetorik a wéineg Konkretes, mee laut den Organisateure géing de Forum et erméiglechen, déi global, regional an industriell Agenda ze bestëmmen.

Oxfam: 2.000 Milliardärë méi räich wéi 4,6 Milliardë Mënschen

Fir den Ulass weist d’Hëllefsorganisatioun Oxfam - wéi all Joer – mam Fanger op d’Inegalitéiten. Dëst Joer heescht et, datt déi ronn 2.000 Milliardären, déi et gëtt méi Räichtum géinge besëtzen wéi 60 Prozent vun der Weltbevëlkerung. Donieft gehäit Oxfam an engem neie Rapport dëst Joer en Ae op d’Fleeg. Wéi et heescht géingen Fraen a Meedercher all Dag 12,5 Milliarden Stonne Fleeg- a Betreiungsaarbecht maachen, ouni dofir bezuelt ze ginn. Oxfam seet, et géing duergoen déi 1% Räichst ëm 0.5% um Verméigen méi ze besteieren, fir 117 Milliounen Aarbechtsplazen am Fleegesekteur ze finanzéieren.

D’Inegalitéite sinn eng Realitéit an dach sinn d’Zuele vun Oxfam mat Virsiicht ze genéissen. Engersäits well global gesinn Aarmut déi lescht Joren zréckgaang ass an anerersäits well Oxfam sech haaptsächlech op Donnéë vum Magazin Forbes a vu Credit Suisse baséiert. D’Aart a Weis wéi Räichtum gemooss gëtt, wier laut Financial Times och problematesch, well den Zuele vun Oxfam no wier een Amerikaner mat héijem Akommes, mee och Scholden, méi aarm wéi e chinesesche Bauer.