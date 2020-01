Tëscht Olzheim a Prüm koum et e Méindeg de Mëtteg zu engem Accident mat engem Mëllechcamion, woubäi eng Persoun blesséiert gouf.

Op der B265, net wäit vun der belscher Grenz ewech, koum et zu engem uergen Accident mat engem Mëllechcamion. D'Gefier war getippt an d'Charge, honnerte Liter Mëllech, sinn an de Bësch gelaf.

De Grond vum Accident ass nach net gekläert, mat de Camion koum vun der Fuerbunn of an ass an de Gruef geroden. De 44 Joer ale Chauffer gouf blesséiert. D'Strooss huet misste fir d'Opraum- a Botzaarbechte gespaart ginn.