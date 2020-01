Op engem Schantjen an der Géigend vun der Kölner Gare gouf eng amerikanesch Bomm aus dem 2. Weltkrich entdeckt. Se soll en Dënschdeg entschäerft ginn.

Wéi d'Police matgedeelt huet, gouf d'Bomm e Méindeg bei Aarbechte fräi geluecht an doropshi geséchert. Si soll en Dënschdeg de Moien entschäerft ginn. Dowéinst soll et virun allem bei der Bunn zu massive Retarde kommen, den Zuchtrafic gëtt an där Zäit nämlech ënnerbrach. Och de Loftraum an de Schëffsverkéier si concernéiert.

Schonn e Méindeg den Owend gouf e Sécherheetsperimeter vu ronn 500Meter ageriicht. An deem Beräich musse 15 Awunner evakuéiert ginn, sou wéi en Altersheem an d'Gebai vum däitschen RTL an ntv. Déi Betraffe mussen de gespaarte Beräich en Dënschdeg de Moie vun 9 Auer u verloossen.