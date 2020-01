D’Weltgesondheetsorganisatioun WHO kënnt fir eng urgent Reunioun zu Genf beieneen, fir iwwert d’Virgoe géint déi nei Longekrankheet a China ze beroden.

Am Raum steet e méiglechen internationalen Gesondheetsnoutstand. 77 nei Fäll goufen elo och registréiert, sou datt ee bal 300 confirméiert Fäll huet. 4 Mënsche si gestuerwen an iwwer 900 Patiente sinn an Observatioun. D'Ausmooss kéint och däitlech méi grouss sinn wéi offiziell gemellt. E Méindeg gouf och dat confirméiert, wat scho gefaart gi war: Déi nei Longekrankheet, de Corona-Virus, ka vu Mënsch zu Mënsch iwwerdroe ginn.

Vun der WHO gëtt et bis ewell keng Reeswarnung fir Touristen.