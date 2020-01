De Stuerm "Gloria" zitt zanter e Samschdeg iwwert den Oste vu Spuenien an déi balearesch Inselen.

Op d'mannst 3 Doudeger, dat ass de Bilan nom Passage vum Stuerm "Gloria" am Oste vu Spuenien. Et koum zu massivem Reen, Wand a Schnéi. Zwou Persoune wiere gestuerwen, well se ënnerkillt waren an en drëtte Mann ass vu Leeë getraff ginn, déi vun engem Daach geschleidert gi waren.

Wéinst den Onwiedere sinn eng Partie Schoulen e Méindeg an en Dënschdeg zu Valencia zoubliwwen, ronn 200.000 Schüler hate schoulfräi. Zu Alicante waren zäitweis 20.000 Mënschen ouni Stroum.

De Wiederprognosen no soll de Stuerm nach bis e Mëttwoch unhalen.