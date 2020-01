E Méindeg den Owend ass et zu engem Iwwerfall an Däitschland komm, bei deem e Lëtzebuerger d'Affer war. Den Täter gouf vun der Police festgeholl.

Géint 21 Auer huet e Lëtzebuerger Mann am Alter vu 25 Joer der Police ugeruff a matgedeelt, dass hien an der Bachstraße zu Losheim am See vun engem Mann iwwerfall gouf, deen "arabesch" Originne soll hunn. Ufanks wollt den Täter just Geld hunn. Wéi d'Affer dunn erkläert huet, kee Geld dobäi ze hunn, huet den Täter dësen op de Buedem gestouss a seng Jackett duerchsicht. Hei konnt just e Briquet fonnt ginn, deen den Täter agestach huet. Dono ass dëse méi aggressiv ginn, huet de Lëtzebuerger widder eng Mauer vun engem Haus gedréckt a mat de Wierder "Gib mir Handy sonst Messer" menacéiert. Ob wierklech e Messer am Spill war, konnt d'Affer net definitiv soen.

Nodeems dem Affer den Handy ofgeholl gouf, ass him opgefall, dass beim Täter nach eng Fra dobäi war, gekrasch huet an hien opgefuerdert, dës Dot sinn ze loossen. Dono ass d'Koppel verschwonnen.

Kuerz no der Dot huet d'Police den Täter a seng Begleedung an der Tréierer Strooss zu Losheim ofgefaangen. Den Täter ass doropshi fortgelaf an huet den Handy bei senger Flucht ewechgehäit. Séier hunn d'Beamten de Mann awer agefaange kritt, deen sech beim Festhuelen hefteg gewiert huet. Beim 23 Joer alen Täter vu Saarbrécken, deen déi syresche Staatsbiergerschaft huet, goufen niewent dem geklaute Briquet och Kokain a Cannabis fonnt. De Mann war schonn an der Vergaangenheet negativ bei der Police opgefall.