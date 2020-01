D’Impeachment-Prozedur géint den US-President am Senat zu Washington, huet en Dënschdeg den Owend mat engem fatzege Sträit ugefaangen.

Vu Säite vun den oppositionellen Demokraten koum de Reproche un de republikanesche Majoritéitschef McConnel, dass hien e faire Prozess verhënnere wéilt.

De juristesche Vertrieder vum President huet dat alles net gëlle gelooss a gesäit e faire Prozess absolut ginn.

Dass den Donald Trump wierklech aus sengem Amt enthuewe gëtt, gëllt jo als utopesch, well d’Republikaner am decisive Senat d’Majoritéit hunn an d’Prozedur do méi wéi sécher wäert zu Gonschte vum Trump ausgoen.