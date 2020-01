Fir déi éischte Kéier an der Geschicht vum Land huet eng Fra de Posten als Staatspresidentin kritt.

D'Ekaterini Sakellaropoulou krut am éischten Tour déi absolut Majoritéit mat 261 vun am Ganze 300 Deputéiert. Déi 63 Joer al Juristin iwwerhëlt d'Successioun vum Konservative Prokopis Pavlopoulos. Seng Amtszäit geet no 5 Joer den 1. Mäerz op en Enn.

De Presidenteposten a Griichenland ass zwar reng representativ, mä huet an dësem Fall besonnesche Symbol-Charakter, well Fraen am Mëttelmier-Staat nach ëmmer deels staark diskriminéiert ginn.