D’Balkanroute wier fir Flüchtlingen a Migranten zou, gëtt hei a Westeuropa ugeholl, zanter Ungarn op der Grenz mat Serbien e pickegen Drot gezunn huet.

Et stëmmt allerdéngs net.

Iwwert d’Balkanroute probéieren all Dag, och elo bei de kale Wantertemperaturen an Osteuropa, zéngdausende Leit hiert Gléck fir an d’EU ze kommen a vill vun hinne gi vun der kroatescher Police zréckgedréckt, ouni d’Méiglechkeet ze kréien, eng Demande op Asyl dierfen ze stellen – dat ass illegal. Mee d’Leit sinn doriwwer eraus wäit méi schwéiere Verbrieche géint d’Mënscherechter ausgesat.

De Petz Bartz an de Mike Elsen sinn zréck vun enger Rees an de Balkan.

