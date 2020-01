Däitschland gëtt sech een neien Aktiounsplang an der Flüchtlingspolitik.

Zil ass eng besser Integratioun vun de Flüchtlingen, déi an d'Land kommen. Esou solle potentiell Flüchtlinge virun hirem Depart Richtung Däitschland an hirem Heemechtsland gewuer ginn, wat se genee an Däitschland erwaart, fir sech keng falsch Illusiounen ze maachen an um Enn enttäuscht sinn. Parallel sollen d'Leit am Virfeld Sproochecoursen kréien a Bildungsofferen.