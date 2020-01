Den Ament zirkuléiere Fotoen an de sozialen Netzwierker, op deenen ofgemoert Léiwen ze gesi sinn.

Wéi et vun der Noriichtenagence AFP heescht, wier mëttlerweil schonn 1 Déier am Zoo wéinst Ënnerernierung gestuerwen, 5 weiderer sollen am Al-Qureshi-Park ëm d'Iwwerliewe kämpfen. Den Zoo hätt keng finanziell Mëttel, fir d'Léiwe mat Fudder a Medezin versuergen ze kënnen.

Dowéinst schloen den Ament Déiereschützer Alarm am Internet. Op Facebook gouf eng Aktioun ënnert dem Motto "Déiererettung am Sudan" lancéiert, fir op de schlechten Zoustand vun den Zoo-Bewunner opmierksam ze maachen. D'Situatioun wier eescht: e puer vun hinnen hätte schonn zwee Drëttel vun hirem Kierpergewiicht verluer.

Nieft den Déiere leiden och d'Mënschen ënnert der Wirtschaftskris am Sudan, well de Präis vun de Liewensmëttel an d'Luucht gaangen ass. "Dacks gëtt et kee Fudder, dowéinst kafe mir es vun eisem eegene Geld, fir d'Léiwen ze fidderen", sou den Zoodirekter AFP géigeniwwer.

Der Aschätzung vun der International Union for Conservation of Nature (IUCN) no ginn d'afrikanesch Léiwen als menacéiert klasséiert. Tëscht 1993 an 2014 ass hire Bestand ëm 43 Prozent zeréckgaangen.