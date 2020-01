Domadder steet elo näischt méi am Wee, datt d'Britten d'Europäesch Unioun fir den 31. Januar verloossen.

No engem jorelaangen politeschen Hin-an-Hier ass et zanter e Mëttwoch den Owend fix: D’Brexit-Gesetz a Groussbritannien ass duerch.

Déi zweet Parlaments-Chamber, dat sougenannten House of Lords, huet gréng Luucht ginn an drop verzicht, fir Changement-Propositiounen no ze kommen.

D’Queen kann d’Gesetz domadder ratifizéieren an a Kraaft triede loossen. Dat kéint méiglecherweis schonn dësen Donneschdeg geschéien. Domadder ass en EU-Austrëtt vun de Britten op den 31. Januar elo definitiv.

Bis Silvester leeft eng Iwwergangsphase, wou London mol nach am EU-Bannemaart bleift, a wou e Fräihandels-Ofkommes tëscht béide Säite muss ausgehandelt ginn.