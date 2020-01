Zu engem déidleche Virfall mat Schosswaffe koum et ee Mëttwoch den Owend an der US-Groussstad Seattle. Eng Fra koum dobäi ëm d'Liewen.

D'Schëss sinn an der Géigend vun engem McDonald's-Restaurant am Zentrum vu Seattle gefall. Net wäit vun der Plaz ewech ass dee bei Touriste beléifte Pike-Place-Maart.

Eng Fra koum wéi gesot ëm d'Liewen a 7 Leit an d'Spidol, e puer goufe liewensgeféierlech verwonnt. Ënnert den Affer ass och e Jong vun 9 Joer. Hie gouf um Been getraff, seng Verletzung wier schro.

D'Hannergrënn vun der Dot sinn nach onkloer. De presuméierten Täter ass geflücht, eng Sichaktioun war negativ.

An den USA kënnt et ëmmer nees zu déidlechen Tëschefäll duerch Schosswaffen. Der Regierung no sinn eleng 2017 ronn 40.000 Mënschen ëmkomm.