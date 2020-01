Grouss Perquisitiounen am rietsradikale Milieu gouf et an Däitschland. Gläich an e puer Bundeslänner huet d'Police Wunnengen duerchsicht.

Vu 6 Auer en Donneschdeg de Moien u goufen Wunnengen zu Hessen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern a Rheinland-Pfalz duerchsicht. Zu Thüringen gouf e Mann festgeholl, deen eng wichteg Positioun an der Neonazi-Zeen soll hunn.

Dernieft goufen eng ganz Partie Dokumenter saiséiert.



Parallel huet den däitschen Inneminister Seehofer, de Neo-Nazi Grupp "Combat 18" verbueden. Dës Gruppéierung géif sech zur NSDAP bekennen, wier rassistesch, antisemitesch a friemefeindlech ausgeriicht an hätt eng kämpferesch-aggressiv Haltung.