D’Isabel dos Santos, Duechter vum Ex-President vun Angola, kritt vum Parquet eng ganz Serie Fraudë virgehäit, dorënner Verontreiung a Blanchiment.

D'Virwërf sinn a Relatioun mat hirer Zäit als Presidentin vun der Pëtrols- a Gasfirma Sonangol.

D’Isabel dos Santos, déi net méi an Angola lieft, seet si wier Affer vun enger Vendetta an hiren Erfolleg hätt näischt domadder ze dinn, datt hire Papp President war.

Wéi den internationale Konsortium vun investigative Journalisten (ICIJ) awer bericht huet, hätt si awer massiv dovunner profitéiert. Hir Firmen hätten alles kritt wat se wéilt: ëffentlech Kontrakter, Steiererliichterungen, Telekom-Lizenzen an Autorisatioune fir Minnen ze gruewen. De beschten Deal war, wéi déi staatlech Pëtrolscompagnie Milliounen a Milliounen un eng Firma vun hirem Partner zu Dubai bezuelt huet.

Laut ICIJ hätt e globale Reseau vun Affekoten, Banquieren a Consultanten der Isabel dos Santos gehollef hiert Verméige vu ronn 2 Milliarden US-Dollar am Ausland ze verstoppen. Ënnerstëtzt gouf se duerch Firme wéi Boston Consulting Group, McKinsey and Company oder nach PwC. De Firme-Konstrukt vum Isabel dos Santos an hirem Mann, engem Bijoutier, géing vun den USA iwwer Malta a Lëtzebuerg bis op Hong Kong goen.

Angola huet grouss Reserven u Pëtrol an Diamanten, mä ass geplot mat Korruptioun an Aarmut.