180 Länner goufen nees fir dëse Rapport vun Experten a Business-Leit ënnert d'Lupp geholl.

Bei der Bestëmmung vum Grad vun der Korruptioun gëtt eng Skala benotzt, déi vu 0 bis 100 geet, woubäi 0 héichgradeg korrupt an 100 komplett korruptiounsfräi ass.

Déi bescht Placéierunge beleeën Dänemark a Neiséiland, mat engem Score vu 87/100. Déi ënnescht Placéierunge beleeë Syrien (13/100), Südsudan (12/100) a Somalia (9/100).

Lëtzebuerg läit mat engem Wäert vun 80/100 op enger exzellenter 9. Plaz, dat zesumme mat Däitschland. Nëmmen Holland, Norwegen, d'Schwäiz, Schweden, Singapur, Finnland, Neiséiland an Dänemark leien nach virum Grand-Duché.

Déi meescht Länner am Rapport hunn allerdéngs stagnéiert, also keng wierklech dramatesch Verschlechterungen, ma och keng Verbesserungen.

En negativen Trend, deen a ville Länner allerdéngs wiisst, ass, dass räich Leit ëmmer méi ze soen a matzebestëmmen hunn, méi aarm Leit ëmmer manner.

Dobäi kënnt, dass vill Länner, déi gutt am Index placéiert sinn, dacks d'Korruptioun an anere Länner vereinfachen, also trotzdeem dra verwéckelt sinn. Et gëtt recommandéiert, dass Bierger vun engem Land vun de Regierungen an déi politesch Decisioune mat agebonne ginn.