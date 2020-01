Et war en Donneschdeg dee gréisste Staatsakt an Israel zënter dee Staat 1948 gegrënnt ginn ass. E Méindeg ass eng Commemoratiouns-Zeremonie.

An Israel hu Staats-a Regierungscheffen aus bal 50 Länner un d'Befreiung vum KZ zu Auschwitz viru 75 Joer erënnert. Et war en Donneschdeg dee gréisste Staatsakt an Israel zënter dee Staat 1948 gegrënnt ginn ass.

Zu Auschwitz si wärend dem Zweete Weltkrich an dem Nazi-Terror iwwer eng Millioun Mënschen, déi allermeescht vun hinne Judden, ëmbruecht ginn.

Dat KZ a Polen gëllt haut nach weltwäit als tragescht Symbol fir den Holocaust.

E Méindeg ass zu Auschwitz selwer eng grouss Commemoratiouns-Zeremonie, bei där och de Grand-Duc Henri an de Staatsminister Xavier Bettel derbäi sinn.

Antëscht gouf et eng grouss Perquisitioun am rietsradikale Milieu an Däitschland. Direkt an e puer Bundeslänner huet d'Police Wunnengen duerchsicht.

Zu Thüringen gouf e Mann festgeholl, deen eng wichteg Positioun an der Neonazi-Zeen soll hunn.

Dernieft goufen eng ganz Partie Dokumenter saiséiert.

Parallel huet den däitschen Inneminister Horst Seehofer, de Neo-Nazi Grupp "Combat 18" verbueden.