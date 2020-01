Grond fir den onerwaarte Schrëtt ware Medieberichter iwwert eng Kläpperei an där de Politiker involvéiert war.

De slowakeschen Ëmweltminister Laszlo Solymos soll de Medieberichter no anscheinend och ze déif an d'Glas gekuckt hunn.

D'Police hat de Minister festgeholl, nodeems hien zesumme mat sengem Brudder d'Personal an engem chinesesche Restaurant an der Alstad vu Bratislava ugegraff hat. Ee Mataarbechter huet souguer am Spidol misse behandelt ginn.