Agestierzte Brécken, 8 Meter héich Wellen, zerstéiert Wunnengen a Stränn. D'Schied un der Mëttelmierküst si grouss.

D'Zuel vun de Mënschen, déi bannent de leschten Deeg wéinst dem Stuerm "Gloria" gestuerwe sinn, ass mëttlerweil op 9 geklommen. 5 weider Persoune ginn nach vermësst, mellt déi lokal Police. Ee Mann ass am Hafe vu Palamos, Katalounien, an d'Mier gefall, zwou aner Persoune sinn am Süde vun Andalusien ëmkomm an an der Provënz Alicante gouf e Mann vu 67 Joer mat sengem Auto vun de Waassermasse matgerappt. Déi aner dräi Affer goufen e Sonndeg respektiv e Méindeg entdeckt.

E Sonndeg hat de Wand eng Stäerkt vu méi wéi 100 Stonnekilometer erreecht. Et koum zu massivem Reen, Wand a Schnéi. Zu Tossa de Mar, an der Géigend vu Barcelona, goufen d'Stroossen esouguer vu Schaum iwwerschwemmt.

D'Onwiederen haten och en Impakt op d'Schoulen: ronn 200.000 Schüler haten ufanks der Woch schoulfräi. 220.000 Stéit waren ouni Stroum, de Stroossen- an Zuchverkéier huet zäitweis missen ënnerbrach ginn. Am Süde vu Frankräich goufen iwwer 1.500 Mënschen evakuéiert.

Zu Alicante a Valencia sinn d'Opraumaarbechten amgaangen, a Katalounien ginn et zurzäit nach staark Schaueren. Bannent 24 Stonne sollen zu Mallorca 200 Liter Reen pro Quadratmeter gefall sinn.