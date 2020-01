En Donneschdeg goufen am Hafe vun Zeebrugge an der Belsch Mënchen an engem Killwon entdeckt.

23 Persoune waren am Gefier. Si goufen entdeckt, wéi de Killwon am Hafe vu Zeebrugge an der Belsch entluede gouf. Ënnert de Refugiéë sinn 3 Fraen. Den Autoritéiten no soll keng vun de Persounen a Liewensgefor sinn.

Et geet een dovunner aus, datt d'Leit an der Géigend vu Léck an de Camion geklommen sinn, an der Meenung gewiescht wären, de Won géif ouni Stopp duerch den Äermelkanal an England eriwwerfueren.

Wärend d’Flüchtlinge behaapten, si kéimen aus Eritrea, geet d'Police an der Belsch dovunner aus, datt e puer Leit awer aus dem Sudan kéimen.

Leschten Oktober gouf an England ee Killwon fonnt, deen aus Zeebrugge koum an an deem 39 Mënschen aus dem Vietnam dout opfonnt goufen.