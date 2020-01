De presuméierten Täter gouf vun der Police festgeholl.

Vill Informatioune ginn et nach net, ma e Freideg am Nomëtteg huet Focus gemellt, dass zu Rot am See (Baden Württemberg an Däitschland) 6 Mënschen no Schëss solle gestuerwe sinn. De presuméierten Täter konnt vun der Police gefaasst ginn.