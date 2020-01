Dass a China Bauaarbechte méi séier oflafe wéi am Recht vun der Welt, ass mëttlerweil gewosst. Iwwert dës Rekordzäit kann een allerdéngs just staunen.

China ass d'Land vun den Extremer... a wou kann extrem séier gebaut ginn: zu Wuhan gëtt elo e Spidol an enger Rekordvitess opgeriicht.

An e puer Deeg soll de ganze Spidolskomplex mat 1.000 Better stoen. Den 3. Februar dëst Joer, also a nëmmen e puer Deeg, soll e fäerdeg sinn.

Biller vum Chantier weisen eng enorm Zuel vu Baumaschinne gläichzäiteg um Terrain, dorënner 35 Bagger an 10 Bulldozer.