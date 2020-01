Direkt zwee Patiente, een zu Bordeaux an een zu Paräis, hu sech mam Corona-Virus ugestach.

Op enger Pressekonferenz huet déi franséisch Gesondheetsministesch Agnès Buzyn confirméiert, datt et zwee Fäll vum Corona-Virus a Frankräich gëtt. Ee vun de Patiente läit an engem Spidol zu Bordeaux, en aneren zu Paräis.

Zu Bordeaux handelt et sech ëm e Patient vun 38 Joer, dee vun enger Rees aus China zeréckkomm. Ënner anerem war hien och zu Wuhan. Den 22. Januar ass de Mann zeréckkomm an ass den Dag dono bei den Dokter gaangen a gouf direkt an d'Spidol bruecht. E Freideg koum dann d'Confirmatioun, datt hien de Corona-Virus huet. Hien ass am Spidol vun den anere Patienten isoléiert. Vum Patient vu Paräis feelen aktuell nach Detailer.