Mat 6,8 huet am Oste vun der Tierkei e Freideg den Owend de Buedem gewackelt. Op d'mannst 14 Leit sinn ëm d'Liewe komm.

8 vun den Affer gëtt et an der Provënz Elazig ze bekloen, sechs Weiderer an der Provënz Malatya, esou de Katastropheschutz. Géint 20.55 Auer hat de Buedem gewackelt, et gouf dono ganzer 30 Nobiewen.

6,8 Punkten op der Richterskala hat d'Biewen erreecht an huet domadder och verschidde Gebaier a béide Provënzen zum Astierze bruecht, dat huet den tierkeschen Inneminister Soylu confirméiert.