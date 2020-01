Cageote Béier mat Nazi-Symboler drop goufe viru Kuerzem an engem däitsche Gedrénksbuttek a Sachsen-Anhalt verkaf.

Eng Offer, déi fir hefteg Diskussiounen an de sozialen Netzwierker gesuergt huet. Net just den Numm "Deutsches Reichsgebräu" erënnert un den Nazi-Regimm, ma och de grousse Reichsadler am Hannergrond an de Verkafspräis 18,88€. D'Zuel 18 ass nämlech en Zeenecode fir den 1. an 8. Buschtaf am Alphabet, also "A" an "H", d'Initiale vum Adolf Hitler. 88 steet an där Zeen fir "Heil Hitler".

Am Januar hat den Tommy Frenck, ee vum däitsche Verfassungsschutz klasséierte Rietsextremist, d'Vente vum Produit op senger Internetsäit ugekënnegt.

Den däitsche Landrat Götz Ulrich hat d'Foto op Facebook eropgelueden a matgedeelt, dass sengen Informatiounen no d'Wuer en Donneschdeg net méi ugebuede gouf.

Wéi d'Zeitung "Welt" schreift, hätt den Direkter vun der WVG, der "Getränkefachgroßhandel GmbH", d'Zesummenaarbecht direkt gestoppt. D'Ermëttlunge lafen.