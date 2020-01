Och aus anere Länner sinn Infektiounen gemellt, an tëscht och deen Éischten a Kanada.

D'Zuel vun den Doudesaffer duerch de Coronavirus klëmmt weider. A China sinn an tëscht 56 Mënschen un de Suitte vun der neier Longekrankheet gestuerwen. Ronn 2.000 Mënschen hu sech mam Virus ugestach.

Och aus anere Länner sinn Infektioune gemellt, an tëscht och den éischten a Kanada. De Gesondheetsministère aus Toronto huet matgedeelt, datt et sech ëm eng Persoun géif handelen, déi viru kuerzem aus Wuhan zréckkomm wier. De Patient géif am Spidol behandelt ginn a säi Gesondheetszoustand wier stabil. Mat dräi confirméierten Infektiounen a Frankräich huet de Virus jo an tëscht och Europa areecht.

A 15 Länner huet sech de Virus bis elo am Ganze verbreet.

Jiddereen, dee mam Coronavirus infizéiert soll sinn, stécht Studien no zwou bis dräi weider Persounen un. Fir d'Krankheet anzedämmen, mussen an Zukunft op d'mannst 60 Prozent vun den Nei-Infektioune verhënnert ginn. Méiglecherweis hunn Infizéierter deels guer kee Féiwer, wat et schwéier mécht ze erkennen, wie sech mam Longevirus ugestach huet. Bis ewell gouf eng erhéichten Temperatur als éischt Unzeechen fir eng Infektioun gewäert. Esou dierft eng Andämmung vum Virus méi schwéier gemaach ginn.

D'Klinicken zu Wuhan sollen iwwerdeems komplett iwwerfuerdert sinn. Offiziellen Informatiounen no solle Patienten an de Klinicken zeréckgewise ginn, well et net genuch Personal a Better gëtt. Wéi Staatsmedien e Sonndeg de Moie mellen, sollen an de 24 Klinicken elo zousätzlech Better fir Patienten zur Verfügung gestallt ginn. Wuhan hat virdru schonn ugefaangen, fir a kierzester Zäit zwou nei Klinicke mat enger Kapazitéit vun 2.300 Better ze bauen