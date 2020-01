Mat enger Stäerkt vu 6,8 op der Richterskala hat e Freideg den Owend am Oste vun der Tierkei de Buedem gewackelt.

Bei engem Äerdbiewen am Osten vun de Tierkei sinn op d'mannst 31 Mënschen ëm d'Liewe komm. Ronn 1.600 Leit goufe blesséiert.

D'Biewen mat enger Stäerkt vu 6,8 op der Richterskala huet e Freideg den Owend donieft vill Gebaier zerstéiert. D'Rettungsleit konnten iwwer 40 Mënschen ënnert de futtissen Haiser retten.

Déi meescht Doudeger gouf et offiziellen Informatiounen no an där am stäerkste vum Biewe betraffener Provënz Elazig, véier Mënsche sinn an der Provënz Malatya gestuerwen. A béide Regioune sinn am Ganzen 80 Gebaier an de Koup gefall, ronn 650 goufen deels schwéier beschiedegt.