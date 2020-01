D'Demokraten werfen dem US-President jo Amtsmëssbrauch a Behënnerung vun Ermëttlunge vir.

An der sougenannter Impeachment Prozedur géint den US-President Donald Trump hunn deem seng Affekoten am Senat d'Virwërf dementéiert.

De President hätt am Ëmgang mat der Ukrain näischt falsch gemaach an den Demokrate géing et nëmmen drëm goen, d'Resultater vun de leschte Presidentschaftswalen ze kippen, huet et geheescht.

D'Affekoten hunn, iwwer 3 Deel verdeelt, maximal 24 Stonne Zäit fir d'Virwërf géint den Trump zeréckzeweisen.

D'Demokrate werfen dem US-President Amtsmëssbrauch a Behënnerung vun Ermëttlunge vir.