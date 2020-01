Holland hätt net genuch gemaach, fir Judden, déi verfollegt goufen, ze schützen, esou den hollännesche Regierungschef.

Den hollännesche Premier Mark Rutte huet sech e Sonndeg op der nationaler Holocaust Commemoratioun zu Amsterdam fir d'Positioun vu sengem Land vis-à-vis vun de Judden am zweete Weltkrich entschëllegt.

75 Joer nodeems Auschwitz de 27. Januar 1945 befreit gouf, sot de Mark Rutte am Numm vun der Regierung deene leschten Iwwerliewenden aus dem KZ et géif him Leed dinn.

Vun engen 140.000 Judden, déi deemools an Holland gelieft hunn, goufen der 102.000 vun den Nazien ëmbruecht.

Et ass déi éischte Kéier, datt sech déi hollännesch Regierung fir d'Handele vun den deemolege Staatsvertrieder entschëllegt.