No den Informatiounen vun der Regierung am westafrikanesche Land sinn op d'mannst 19 Zaldoten ëm d'Liewe komm.

D'Sécherheetssituatioun am Mali ass an de leschte Méint däitlech méi schlecht ginn.

Et sinn islamistesch Gruppen aktiv an et gëtt ethnesch motivéiert Gewalt. Dacks spillt dobäi och de Kampf ëm Felder an där dréchener Sahelzon eng Roll.