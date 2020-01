1. Héichrechnungen no komme si op 52 Prozent vun de Stëmmen.

Bei de Regionalwalen an der norditalienescher Regioun "Emilia-Romagna" schéngen d'Sozialdemokraten ze wannen.

Éischten Estimatiounen no komme si op 52% vun de Stëmmen, déi rietspopulistesch Lega vum fréieren Inneminister Salvini nëmmen op 47%.



De Salvini wollt am Fall vun enger Victoire déi italienesch Regierungskoalitioun tëscht den Sozialdemokraten an der 5 Stäre Beweegung stierzen a Neiwalen duerchsetzen.