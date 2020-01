En date du 27 janvier 2020, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, ensemble avec S.A.R. le Grand-Duc, participera à la commémoration du 75e anniversaire de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau. Cette commémoration sera entièrement dédiée à la mémoire et à l’hommage de tous ceux qui ont trouvé la mort dans les camps nazis ou ont réussi à s’en sortir. Comme peu d’évènements avant elle, Auschwitz a profondément marqué l’histoire de l’Europe. Le 28 janvier 2020, le Premier ministre se rendra à Varsovie. Ici, le Premier ministre visitera le cimetière juif de Varsovie, accompagné par Marian Turski, un survivant du camp d’Auschwitz-Birkenau. Le Premier ministre saisira également cette occasion pour remettre une décoration à Marian Turski à l’ambassade du Luxembourg à Varsovie en présence de bon nombre de personnalités, ainsi que la communauté luxembourgeoise vivant en Pologne. En ce même jour, le Premier ministre aura une entrevue avec le président de la Pologne, Andrzej Duda, afin de s’échanger sur les relations bilatérales entre la Pologne et le Luxembourg, ainsi que sur l’actualité européenne et internationale.