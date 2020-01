Iwwer 4.000 Fäll vu Virus-Erkrankunge gëtt et aktuell a China. A Bayern dogéint gouf an der leschter Nuecht den éischte Fall an Däitschland bekannt.

D’Zuel vun confirméierten Doudesaffer duerch den ominéise Coronoa-Virus a China ass op en Neits an d’Luucht gaangen. Vun elo 106 Doudege geet riets a bal 1.300 neien Infizéierten. Iwwer 4.000 wieren der ewell a China confirméiert. An der Nuecht op en Dënschdeg ass iwwerdeems den éischte Patient an Däitschland diagnostizéiert ginn. De Mann wier isoléiert a géif iwwerwaacht ginn, heescht et vum Gesondheetsministère a Bayern.