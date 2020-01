En Dënschdeg wëllen d'USA hiren ëmstriddenen Noost-Plang presentéieren.

Den ekonomeschen Deel ass schonn bekannt. E gesäit Investissementer a Milliounenhéicht an de Palestinensergebidder vir.



Iwwert de politeschen Deel ass awer wéineg gewosst, just, datt ee sech net méi op eng zwee Staateléisung baséiert, fir e Fridden am Noen-Osten.



Den President Trump seet, datt de Plang eng Chance wäert hunn. D'Palestinenser hu sech allerdéngs am Virfeld scho kloer dogéint ausgeschwat. E géif géint Vëlkerrecht verstoussen a wier ze vill zu Gonschte vun Israel. An och Observateure mengen, datt de Plang en Echec gëtt.

Bei der Presentatioun zu Washington ass och den israelesche Premier Netanjahu mat derbäi.