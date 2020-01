An der Géigend vun der Porte d'Aubervilliers am 19. Arrondissement hu bis zu 1.800 Migranten an Zelter a provisoresche Baracken gelieft.

Dësen illegale Flüchtlingslager gouf elo vun der Police geraumt. Si goufen en Dënschdeg de Moie mat Busser an Turnhalen an an Opfankstrukture bruecht.