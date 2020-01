Mir däerfen net vergiesse wat geschitt ass. Et ass d'Uleies vu ville Mënschen déi Auschwitz iwwerlieft hunn...

E Méindeg war et jo de 75. Joresdag vun der Liberatioun vum fréieren däitsche KZ. En Dënschdeg, wéi d'Staatscheffen a Politiker nees fort waren, sinn d'Touristen nees a Massen op Auschwitz komm. An och deen een oder aneren Auschwitz-Iwwerliewenden.

E Méindeg war e grousst Evenement zu Auschwitz. Dat gesäit een nach. Éischtens steet d'Zelt iwwert der sougenannter Doudespaart zu Birkenau nach. An et waren enorm vill Touristen am fréiere KZ.

De Sam Weinreich ass keen Tourist. Hien a seng Fra Frieda hunn Auschwitz iwwerlieft. An hunn de Gros vun hirem Liewen an den USA verbruecht. Mat sengen 100 Joer besicht de Sam Weinreich Auschwitz mat groussen Emotiounen.

De Sam Weinreich, huet Auschwitz iwwerlieft: "Wéi vill onschëlleg Leit goufen dout fortbruecht. Si hunn onschëlleg Mënschen an d'Dusche bruecht an Zyklon B-Gas benotzt. An si hunn esou vill onschëlleg Mënschen ëmbruecht."

Auschwitz war uganks en Prisong fir russesch Krichsgefaangener. Zesumme mat Auschwitz-Birkenau mat sengen 38 Niewelager, war dat hei duerno bäi wäitem dat gréisst Vernichtungslager vum NS-Staat. Tëscht 1940 a 45 hunn d'Nazien eleng zu Auschwitz iwwer 1 Millioun Mënschen ermort.

D'Prisonéier ware forcéiert op mannst ze probéieren an onmënschleche Konditiounen z'iwwerliewen. Et ass haut nach bedréckend.

Gewalt a Mord stoungen un der Dagesuerdnung. Vill Doudeger goufen duerno verbrannt. Wéi d'Nationalsozialisten hirer Defaite an d'Aen gekuckt hunn, wollten se d'Evidenz vun de Krichsverbriechen onsiichtbar maachen. Ouni Erfolleg.

D'Monia Nardecchia, Léierin aus Italien: "Et ass kee Film, wat mir hei gesinn hunn, ass wat geschitt ass deemools, viru ville Joren."

De 27. Januar 1945 konnt d'russesch Arméi nach 7.500 Prisonéier befreien. Wat soss nach iwwreg war: zéngdausend Puer Schong, Honnertdausende Kleeder a 7 Tonne Mënschenhoer.