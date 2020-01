Wéi jamaikanesch a kubanesch Medie gemellt hunn, hätt et och op de Karibikinsele gewackelt.

No engem Äerdbiewe vun der Stäerkt 7,7 gouf en Dënschden den Owend eng Tsunami Warnung an der Regioun tëscht Kuba an Jamaika ausgeruff. Do war d'Äerdbiewen an enger Déift vun 10 Kilometer gemooss ginn. Den Epizenter louch eng 125 Kilometer nordwestlech vun Jamaika. Eng Tsunami-Warnung huet fir d'Küsten 300 Kilometer ëm den Epizenter gegollt.

