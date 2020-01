Um Mëttwoch de Moien deelt d'Fluchgesellschaft British Airways mat, dass all d'Direktflich tëscht London a China agestallt ginn.

D’Zuel vun infizéierte Leit mam neie Corona-Virus a China ass elo offiziell méi héich, wéi an de Joren 2002 an 2003 um ominéise SARS-Virus.

Zanter en Dënschdeg wieren 1400 nei confirméiert Fäll derbäi komm, sou dass momentan vun 5974 Krankheetsfäll a China rieds geet, bei 132 Doudegen.

An Däitschland si weider 3 infizéiert Leit en Dënschdeg den Owend bestätegt ginn. Allen 3 schaffe se beim selwechte Patron wéi dee Patient , dee schonns e Méindeg an enger Klinik isoléiert gouf, an alle 4 hate Kontakt mat enger Fra, déi kierzlech aus China koum.

Et ginn och nach bestätegt Infektiounen an Thailand, Japan, Singapur, Malaysia, den USA, Australien, Südkorea a Frankräich.

Flich annuléiert



British Airways huet um Mëttwoch de Moie wëssen gedoen, dass ee bis op Weideres sämtlech Flich a China annuléiert huet, fir kee Risiko anzegoen. Et kann ee bis Mäerz keng Buchung méi op hirer Homepage maachen. Och déi amerikanesch Fluchgesellschaft United Airlines huet scho Flich a China stornéiert, dëst awer mat der Begrënnung, dass d'Nofro immens geréng wier.

Virus konnt nogeziicht ginn



Iwwerdeems ass et d'Confirmatioun, dass et australesche Wëssenschaftler gelongen ass, de Virus am Labo nozeziichten. Elo kann op Basis dovunner ugefaange ginn, zesumme mat der WHO un engem Géigemëttel ze schaffen.