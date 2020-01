Am Laf vum Mëttwoch wiere gutt 1700 nei Fäll registréiert ginn, heescht et vun der Plaz. Domadder léich een elo bei ronn 7700 infizéierte Patienten.

Aktuell hunn 170 Persounen net iwwerlieft, an der Haaptsaach eeler Leit, oder Persounen, deenen hiren Immunsystem net an der Rei war.

Den Noutfall-Comité vun der Weltgesondheetsorganisatioun WHO huet um Donneschdeg eng weider Sitzung. Bis ewell gouf d’Epidimie jo nach net als weltwäiten Noutfall ausgeruff. Dat gouf et och an der Geschicht eréischt 5 mol, notamment wéinst Ebola an der Schwéngspescht.

Bis ewell ass de Virus an 18 weidere Länner nogewise ginn, woubäi hei ronn 50 Patiente betraff sinn.