D’Wäisst Haus huet verbueden, dass verschidden Deeler aus dem neie Buch vum Ex-Sécherheetsberoder vum Trump däerfen publizéiert ginn.

Et dréit net immens derzou bäi, e bessert Liicht op déi ominéis Ukrain-Affär vum Donald Trump ze geheien, déi him eng Impeachment-Prozedur abruecht huet.

Den John Bolton hätt Elementer do drageschriwwen, déi als Top Secret gëllen, a net fir de Public bestëmmt wieren, heescht et vum nationale Sécherheetsrot an engem Bréif un dem Bolton säin Affekot.

John Bolton

Der New York Times no, confirméiert de Bolton am Buch, déi zentral Reprochen géint den Trump an der Ukrain-Affär. Hien hätt effektiv probéiert eng finanziell Hëllef fir Kiew, un enge Enquête géint säi Kontrahent Joe Biden an deem säi Fils ze knäppen.