An Australien ass d’Zäit vun de Bëschbränn nach laang net iwwerstanen...

D'Haaptstad Canberra huet an der Nuecht op e Freideg de Noutstand ausgeruff, well d’Feieren ëmmer méi no u bewunnte Gebidder erukommen a fir de Weekend eng nei Hëtztwell mat deels och staarkem Wand virausgesot ass.

Awunner aus verschiddene Quartiere vun der 400.000-Awunner-Stad goufen opgeruff sech a Sécherheet ze bréngen.

Zanter Méint sinn déi schlëmmste Bëschbränn an der Geschicht vum Down Under jo schonn am Gaang. Bis ewell sinn iwwer 10 Milliounen Hektar Bësch verbrannt. 3 Leit sinn ëmkomm a schätzungsweis méi wéi 1 Milliard Déieren.