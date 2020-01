An Däitschland gouf dat éischt Kand gemellt, dat sech mam Corona-Virus infizéiert huet.

Et handelt sech hei ëm d'Meedche vun engem Patient, bei deem de Virus en Donneschdeg nogewise gouf, sou heescht et vum bayresche Gesondheetsministère.

Mëttlerweil ass et schonns de sechsten Infizéierten an Däitschland. 110 Mataarbechter, déi mat de Concernéierten a Kontakt waren, stinn ënner Kontroll a ginn dëser Deeg op de Virus getest. Och d'Leit am direkten Ëmfeld vum Mann, respektiv d'Spillschoul, an déi säin infizéiert Meedche geet, stinn ënner Beobachtung. Ob Klassekomeroden ugestach goufen, ass den Ament nach net gewosst.

Iwwerdeems ginn den Ament däitsch Staatsbierger evakuéiert, déi China wéinst dem Corona-Virus verloosse wëllen. Eng Maschinn vun der Bundeswehr ass op der Plaz, fir honnerte vun Däitschen an hir Heemecht zeréckzebréngen. E Samschdeg soll de Fliger zu Frankfurt landen. Duerno ass eng Quarantän vun enger Dauer vun 2 Woche virgesinn.

Weltgesondheetsorganisatioun rifft international Noutlag aus

Nodeems et ëmmer méi Infektioune mam Virus a China gi sinn, huet d'WHO eng international Noutlag ausgeruff.

Si schwätze vun enger "gesondheetlecher Noutlag vun internationalem Ausmooss". Domat si konkret Recommandatiounen u Staate verbonnen, fir d'Ausbreedung iwwer d'Grenzen ewech méiglechst kleng ze halen.

Nach wier d'Zuel vun Infektiounen ausserhalb vu China relativ kleng, seet de WHO-Direkter Tedros Adhanom Ghebreyesus. Et wéisst een awer net, wat fir Schied de Virus an engem Land mat engem schwaache Gesondheetssystem hannerloosse géif. D'Entscheedung wier op alle Fall kee "Mësstrauensvott" géint China.

Weltwäit si schonns iwwer 10.000 Leit infizéiert, eleng en Donneschdeg sinn der 317 an der Provënz Hubei an Zentralchina dobäikomm. Iwwer 200 Persoune si bis ewell gestuerwen.

Zwee Fäll an Italien, Fluchverkéier mat China gestoppt

Méi spéit en Donneschdeg den Owend koum dunn nach d'Nouvelle, datt et och elo an Italien zwee Fäll vum Corona-Virus géif ginn. Dat huet de Ministerpresident Giuseppe Conte zu Roum confirméiert. Dowéinst géife si de Fluchverkéier tëscht Italien a China stoppen. D'Italien ass dat éischt Land, dat dës Moossnam ergräift. Déi zwee Infizéiert wiere chinesesch Touristen a léichen den Ament zu Roum an der Klinik. De Conte huet d'Leit dozou opgeruff, net ze panikéieren, d'Lag wier ënner Kontroll.