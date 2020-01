De Senat huet e Freideg den Owend dofir gestëmmt, datt keng weider Zeie méi an der Impeachment-Prozedur géint den US-President Trump gehéiert ginn.

Mat 51 zu 49 Stëmmen hunn d'Senatoren géint d'Demande vun den Demokraten e Freideg den Owend gestëmmt.

Am Raum stoung notamment eng Ausso vum fréiere Sécherheetsberoder vum Donald Trump, dem John Bolton. Dëse wäert no der Decisioun vum Senat also net méi aussoen.